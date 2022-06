El ministre de Presidència, Félix Bolaños, creu els Premis Fundació Princesa de Girona es podrien celebrar «demà» a Girona i no a Barcelona, on se celebrarà aquest anys per tercera vegada. En aquest sentit, Bolaños va explicar que tant el rei Felip VI com el president del Govern, Pedro Sánchez, acudeixen a Catalunya amb «absoluta normalitat».

«Crec que es podrien celebrar demà, però els organitzadors decideixen que és millor fer-ho a Barcelona, és la seva decisió i la respecto profundament», v expressar el ministre en una entrevista a Onda Cero, Els Premis Fundació Princesa de Girona (FPdGi) tornaran a lliurar-se per tercera edició consecutiva a Barcelona i serà entre finals de juny i principis de juliol. Des de la fundació han assegurat que a Girona no tenen un espai amb accessibilitat com requereix les condicions tècniques i de capacitat dels premis. En un decisió que va ser molt ben rebuda per part de l’alcaldessa de Girona, Marta Madrenas.