«Escollir entre fer «uns gronxadors accessibles per a nens i nenes amb discapacitat» o construir «un espai on les mascotes facin les seves necessitats, conegut com a pipi-can». Aquesta disjuntiva és la que, a criteri de la recent creada Taula pel dret a l’accessibilitat a Girona, és la que no s’hauria de donar els Pressupostos Participatius que promou l’Ajuntament de Girona. «La via dels pressupostos participatius per a qüestions sobre accessibilitat no és l’adequada perquè no garanteix a les persones amb discapacitat viure en igualtat de condicions que la resta de ciutadans», expliquen des de la taula creada per 13 entitats socials de la ciutat de Girona amb «l’objectiu de la taula és defensar els drets de les persones amb discapacitat en tots els aspectes de la vida».

Les associacions destaquen que mentre les persones amb discapacitat agumenten, el 2021 n’hi havia més de 55.000 en el conjunt de les comarques gironines, un 70% més que el 2010, l’ajuntament de la capital està destinant cada cop menys recursos. El 2019, un 0,39% del pressupost i, segons els pressupostos, només un 0,07&% el 2022. La recent creada Taula pel dret a l’accessibilitat a Girona la con formen 13 associacions: Astrid 21, Duchenne Somriures Valents, Entre tots, Frater Girona, Fundació Elna, Fundació Els Joncs, Fundació Esclerosis Múltiple, Fundació Sergi, Fundació Tresc, Grup MIFAS, Ictus Girona, Lluito per tu i Multicapacitats.