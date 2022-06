cinc anys de reclamacions. En funcionament des del 2013, l’escola Pericot de Girona té un patit on «quan arriben els mesos de la calor, no hi ha espais d’ombra i de protecció solars garantits». I «davant de la incapacitat de l’Ajuntament i del Departament d’Educació de posar-hi remei», l’associació de famílies del centre va organitzar ahir a la tarda una acció reivindicativa. Els pares i les mares van entrar el pati amb para-sols i paraigües; i van recollir signatures que presentaran a l’Ajuntament. Fa cinc anys, l’AFA ja va presentar a Ajuntament i Departament un projecte de reforma del pati.