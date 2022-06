Adif Alta Velocitat (AV) ha finalitzat les obres de construcció d’una nova tanca de protecció de la via del tren al sud de Girona, a la línia d’ample convencional entre Barcelona, Girona i Portbou. L’actuació s’ha produït en un tram de 861 metres a la zona de Mas Gri i els treballs han representat una inversió superior als 492.000 euros.

D’aquesta manera, Adif AV vol incrementar la protecció de la zona i evitar el pas indegut per punts no autoritzats, coneguts també com a «passos viciosos». El tram, de gairebé un quilòmetre de nova tanca, es localitza entre les vies del tren i la llera del riu Güell, en una franja de terreny en la qual no hi ha activitat. Tot aquest tram s’ha hagut de dissenyar i compatibilitzar amb el traçat en paral·lel de la línia d’alta velocitat entre Madrid, Barcelona i França.