L'Audiència de Girona ha jutjat aquest dilluns un acusat d'abusar sexualment d'una noia gairebé inconscient en una festa en un pis de Girona la matinada de Cap d'Any del 2021. L'acusat ha reconegut que va aprofitar-se de la víctima quan estava estirada en un llit després d'haver ingerit una gran quantitat d'alcohol. Aleshores, li va practicar sexe oral i la va intentar penetrar. La fiscalia i l'acusació particular demanaven inicialment 6 anys de presó per un delicte d'abús sexual. Com que ha admès els fets, li han rebaixat la pena a 2 anys, perquè li aprecien atenuants per consum d'alcohol i drogues i de reparació del dany perquè ja ha consignat 6.000 euros per a la indemnització.