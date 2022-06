Comença l'enderroc dels edificis del carrer Universitat de Montpeller de Girona

L'esperat enderroc dels edificis en desús del carrer Universitat de Montpeller ha començat aquest matí després que els serveis socials de l'Ajuntament de Girona hagin aconseguit convèncer a l'antic propietari, que vivia en un garatge dels baixos, que marxés. Un cop fora l'home, que està en seguiment dels professionals dels serveis socials des de fa anys, l'Ajuntament ha enderrocat les parts dels edificis susceptibles que algú provés de tornar a ocupar. Posteriorment, l'empresa que va guanyar el concurs per enderrocar els edificis tirarà a terra la resta deixant lliure l'espai per construir un vial que connecti el carrer Universitat de Cervera amb el carrer de Pau Vila i Dinarès, davant del parc del Migdia.

El passat mes de desembre, l'enderroc dels edificis es va haver de suspendre perquè, quan anava a executar-se, l'empresa es va trobar que un dels dels antics propietaris havia accedit a un garatge dels baixos i s'hi havia instal·lat a viure. Ara, després de mesos de converses entre l'home i els serveis socials municipals, aquest matí l'home ha accedit a marxar i un camí de mudances s'ha emportat totes les seves pertinences permetent així l'inici de l'enderroc.

En el projecte d'enderroc també s'inclou el condicionament del solar, que l'empresa haurà d'urbanitzar de forma provisional. La revisió del Pla General de l'any 2002 preveu que hi hagi un vial per a vianants en aquesta zona que permetrà carrers que ara estan en paral·lel i accedir més directament al parc del Migdia. Feia anys que veïns de la zona que demanaven que s'executés el que hi ha aprovat al Pla General i s'espongés aquest espai per la millora que suposava en la mobilitat al barri.

Per més endavant, quedarà pendent la construcció d'un habitatge de protecció previst en aquest solar i també la creació d'un aparcament soterrat.