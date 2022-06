Els Agents Rurals han denunciat un centre de venda i cria de gossos del Gironès per no tenir l'acreditació d'inscripció al Registre de Nuclis Zoològics. Segons han informat en una piulada, arran de la intervenció han quedat immobilitzats 39 cadells que estaven destinats a la venda i 69 animals més per a reproducció i cria. Els Agents Rurals han informat de la situació al Departament d'Acció Climàtica i a l'ajuntament on hi ha aquest centre de venda i cria, tot i que no han difós de quina població es tracta.