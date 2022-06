Els Bombers s'han mobilitzat aquest migdia per una explosió en una empresa de Fornells de la Selva.

Cap a un quart de tres han rebut l'avís que en una empresa del carrer Indústria que fabrica bateries hi havia hagut una explosió i s'hi han dirigit amb tres dotacions.

En arribar s'han trobat que els treballadors ja havien extret a l'exterior el que havia causat l'explosió: una bateria de liti. En aquesta empresa, se n'hi fabriquen, segons els Bombers.

Tot i el fort ensurt per l'explosió, aquesta no ha acabat causant un incendi a l'empresa però sí una forta acumulació de fum. Per aquest motiu, els Bombers han hagut de fer-hi tasques de ventilació.

Tampoc s'han hagut de lamentar ferits.