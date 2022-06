Un jove acusat d'haver llançat una pedra que va impactar en un antiavalot de la Policia Nacional a Girona la matinada del 19 d'octubre del 2019, en el marc de les protestes contra la sentència del Tribunal Suprem que condemnava els líders independentistes, ho ha negat al judici i ha assegurat que el van arrestar sense motiu quan tornava caminant cap a casa: "No sé per què em van detenir". El processat ha dit que no va participar en les protestes. La fiscalia manté la petició de sis anys i mig de presó i multa de 1.200 euros per desordres públics, atemptat contra agent de l'autoritat i lesions lleus. La defensa demana l'absolució. L'advocat Benet Salellas apunta que la declaració dels agents no està sustentada per cap més prova.