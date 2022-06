Famílies de la zona sud denuncien un «dèficit d’oferta educativa»

Famílies d’alumnes de 6è de Primària de les escoles Pericot, Bosc de la Pabordia i Marta Mata de Girona denuncien un «dèficit d’oferta educativa estructural» a la zona sud de la ciutat per a accedir a 1r d’ESO.

A través d’una carta que van fer arribar el passat 24 de maig al director dels Serveis Territorials d’Educació a Girona, Adam Manyé, i a l’inspector del Departament d'Educació a Girona, Lluís Hernández, les AMPA i AFA dels tres centres educatius van denunciar que «hi ha una clara descompensació» entre les places demandades en primera opció davant les places ordinàries ofertades en centres públics. Segons ha pogut saber Diari de Girona, les famílies denuncien que la «mala previsió de places del Departament d’Educació impedeix a un gran nombre d’alumnes de Primària accedir al centre que han escollit en primera opció» i lamenten que això implicaria haver d’estudiar en un centre allunyat del seu barri i amb un projecte educatiu diferent a l’escollit. «Reivindiquem el dret de les famílies a poder escollir a quin centre portem els nostres fills, no volem que ho decideixi l'administració», reclama la portaveu de les famílies, Cristina Rubiano.

Tot i que de moment es basen amb les dades de preinscripció (divendres es farà pública l’assignació definitiva de places), les famílies es mostren preocupades. «Estem molt angoixats, tant els pares com els nens, perquè poden perdre el contacte amb els amics que els han acompanyat al llarg dels darrers 9 anys, i això no és just», lamenta. A més, denuncien que el procés de preinscripció ha estat un «tràmit complicat» on confessen que no s’han sentit «ben assessorats», a partir d’on «la manca d’informació clara, juntament amb un desconeixement de la normativa (Decret 11/2021), ha ocasionat molts dubtes a les famílies a l’hora d’omplir les sol·licituds».

A més, qualifiquen de «greuge comparatiu» que els tres centres educatius tinguin adscrits «només» dos instituts de la zona escolar 3 (Montilivi i Ermessenda), «mentre que altres escoles de la mateixa zona tenen adscrits, a més a més, l’institut Sobrequés», lamenten.

Per tot això, el passat 31 de maig els representants dels tres centres es van reunir amb el director dels Serveis Territorials d’Educació a Girona, Adam Manyé, i amb l’inspector del Departament d'Educació a Girona, Lluís Hernández, per a reclamar la creació d’un grup addicional de 1r d’ESO a l’institut Montilivi que permeti absorbir la demanda. «Ens va dir que no es podia fer, però que esperéssim a la publicació de les llistes definitives per a poder fer reclamacions», explica Rubiano. A més, assegura que els «sorprèn que l’administració no hagi previst les excepcionalitats que eren evidents per al procés de preinscripció a l’institut Montilivi d’aquest curs acadèmic». Entre ells, assenyala «l’alta natalitat, el nombre elevat de nens de la mateixa zona, un gran nombre de nens amb germans ja matriculats al centre i l’increment dels NEE (nens amb necessitats educatives especials)».

Contra la conciliació familiar

A més, denuncien que la zonificació educativa i les adscripcions dels centres per a aquest curs «no responen a objectius lògics de mobilitat, logística i pertinença a un barri». En aquest sentit, defensen que si l’alternativa és els desplaçaments dels alumnes en altres zones, les famílies avancen que minvarà la seva autonomia (a banda de suposar un cost afegit per a les famílies i un increment de l’ús de transport privat), i també suposarà un «problema de conciliació familiar» .