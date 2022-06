L'actriu María Hervás, l’enginyera Elisenda Bou-Balust, la física Eleonora Viezzer, la psicòloga Claudia Tecglen i la defensora del medi ambient i escriptora vietnamita Trang Nguyen són les cinc premiades d’enguany de la Fundació Princesa de Girona, uns guardons que es lliuraran entre finals de juny i principis de juliol a Barcelona. I és que per primera vegada en la història dels guardons, han recaigut íntegrament en dones. El director de la Fundació Princesa de Girona, Salvador Tasqué, va explicar ahir a les premiades que l’obtenció del guardó és «l’inici d’un trajecte» i va qualificar de «gran orgull» que les cinc distingides d’enguany siguin dones.

En paraules de l’actriu María Hervás, es van presentar com a «tot el que està per arribar». Per la seva banda, Bou-Balust va reivindicar que «s’ha de normalitzar la imatge de la dona científica».