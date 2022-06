Un jove acusat d’haver llançat una pedra que va impactar en un antiavalot de la Policia Nacional a Girona la matinada del 19 d’octubre del 2019, en el marc de les protestes contra la sentència del Tribunal Suprem que condemnava els líders independentistes, ho va negar ahir al judici i va assegurar que el van arrestar sense motiu quan tornava caminant cap a casa: «No sé per què em van detenir». El processat va dir que no va participar en els aldarulls. La fiscalia manté la petició de 6 anys i mig de presó i multa de 720 euros per desordres públics, atemptat a agent de l’autoritat i lesions lleus. La defensa demana l’absolució. L’advocat Benet Salellas va apuntar que la declaració dels agents no està sustentada per cap més prova.

Al seu escrit, l’acusació pública relata que el processat, que duia el rostre «parcialment tapat», va agafar una llamborda del terra, la va llançar contra els policies i va ferir un agent. També assegura que, quan el van detenir i escorcollar, al damunt li van trobar tres pilotes de goma, projectils de foam i «restes de grava» a les butxaques. El judici d’ahir va començar amb la declaració de l’encausat que va negart haver fet llançaments contra la línia policial. De fet, va assegurar que no va participar en les protestes i que el van detenir sense cap motiu quan tornava caminant cap a casa. Per anar al seu domicili, va exposar, havia de passar per força per la zona de Pedret perquè viu a la vall de Sant Daniel. Quan creuava el viaducte, va veure els antidisturbis de la Policia Nacional: «Em van parar, em van preguntar si el que fumava era alguna substància i em van detenir». La fiscalia i l’acusació particular acusa en base a l’atestat i les declaracions dels policies nacionals que el van detenir. Al judici d’ahir van declarar per videoconferència i van exposar que l’acusat formava part d’un grup «de quatre o cinc encaputxats» que feien llançaments contra la línia policial que protegia la comissaria. Segons van dir, els altres joves van poder marxar corrent perquè el processat es va quedar «sol» i ressagat perquè va agafar una darrera llamborda que va impactar contra un dels antiavalots.