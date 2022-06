La Policia Municipal de Girona ha enxampat un cotxe que circulava a 103 km/h per l'avinguda Lluís Pericot. Els fets han passat aquest dijous cap a un quart de dotze del migdia en aquest tram on el límit de velocitat permesa és de 30 km/h. Els agents han denunciat el conductor que sobrepassava en més de 60 km el límit permès per un delicte contra la seguretat viària.