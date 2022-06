Cues a la Devesa pel treballs de pintura als passos de vianants

Dilluns, aprofitant que era festa, l’Ajuntament de Girona va estar treballant en l’asfaltatge a la zona de la Devesa, en diferents trams del passeig de la Devesa i del carrer Riu Güell. Amb menys trànsit que un dia laborable, les obres no van generar excessives afectacions en la circulació ni grans cues. Aquest dimecres, toca va pintar els passos de vianants que s’havien asfaltat dos dies abans, en uns treballs que sí que van generar més cues tant al carrer Riu Güell com a l’entrada a la ciutat del passeig de la Devesa. En aquest punt, els treballs anaven de la rotonda de Pedret a la rotonda de la Devesa en direcció al centre de la ciutat; i en el primer punt, el carrer Riu Güell, entre les mateixes rotondes però en direcció a l’avinguda de França. Per altra banda, els treballs a l’avinguda Jaume I encara s’allargaran al llarg del dia d’avui i demà, quan estaven previstos que s’enllestissin.