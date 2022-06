Els Mossos d'Esquadra de la comissaria de Girona van detenir ahir tres dones, d'entre 21 i 26 anys, com a presumptes autores d'un delicte de robatori amb força a l'interior d'un domicili en grau de temptativa. Ahir, pels volts de les 12 hores, un mosso fora de servei va veure tres dones amb actitud sospitosa que sortien d'un portal de la carretera Palamós de Bordils. L'agent les va aturar i de seguida va informar els agents de paisà de la comissaria de Girona per tal que s'adrecessin i poder realitzar les comprovacions oportunes.

Quan va arribar el reforç policial, un ciutadà els va posar en coneixement que les dones havien intentat accedir a diferents pisos. El modus operandi consistia a trucar insistentment al timbre i si la persona que hi viu no obre, escolten a través de la porta i en cas de no sentir sorolls, forcen l'accés i cometen el robatori. Això, mentre una altra persona fa tasques de vigilància. En el moment de l'escorcoll, se'ls va localitzar un parell de guants negres, unes tisores i un tros de plàstic, estil radiografia, que fan servir per obrir portes. Els mossos van fer comprovacions per l'edifici i van localitzar una porta forçada.

Davant les evidències, els agents van detenir les tres dones com a presumptes autores d'un delicte de robatori amb força en grau de temptativa. Avui han passat a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Girona, el qual ha decretat la seva llibertat amb càrrecs.