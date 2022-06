Aquet pròxim diumenge 12 de juny, el GEIEG celebrarà l’arribada de l’estiu amb una gran festa als equipaments de Sant Ponç, que servirà també, per donar el tret de sortida a la temporada de piscines i casals i campus del «Viu l’Estiu al GEiEG». La jornada, que serà oberta a tothom (socis i no socis), comptarà amb una àmplia programació d’activitats de lleure, esportives i culturals per compartir amb tota la família. Els actes començaran dos quarts d’onze del matí i s’allargaran fins a primera hora de la tarda oferint tastets esportius a càrrec de les diferents seccions de l’entitat, inflables aquàtics, una classe mestra de zumba, festa d’escuma i ballada de sardanes de la colla Aires Gironins del GEiEG.

Aquesta celebració també servirà per inaugurar la temporada de piscines d’estiu. En total, el GEiEG posa a disposició dels socis i sòcies, 2 000 metres quadrats de làmina d’aigua, amb una piscina de 50 metres descoberta i 25 metres coberta, a més de la piscina infantil a Sant Ponç i la piscina exterior de 25 metres i infantil de Sant Narcís. En aquest sentit, també s’allargaran els horaris d’obertura d’aquests espais, fins a les nou del vespre. La jornada de diumenge arriba a dos setmanes d’iniciar-se els casals i campus del «Viu l’Estiu al GEiEG», que s ofereix una vintena d’activitats, des del 26 de juny i fins al 2 de setembre, repartides per totes les instal·lacions