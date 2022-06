L’Ajuntament de Girona ha presentat aquest dijous a la tarda les cinquanta-cinc actuacions per lluitar contra la segregació escolar que recull el Pla per a l’equitat educativa a Girona que es posarà en pràctica durant quatre cursos escolars del 2021-22 al 2024-25. Les més de cinquanta propostes es reparteixen en tres eixos clau: planificació i gestió de l’oferta de places escolars; projecte de centre educatiu, organització i funcionament, i oportunitats educatives i d’aprenentatge més enllà de l’horari escolar.

Els tres eixos es desenvolupen en 18 mesures amb 23 objectius específics, que finalment, es concreten en cinquanta-cinc actuacions a desenvolupar a la ciutat. Girona es troba entre els 10 municipis de Catalunya amb més segregació escolar, segons un estudi del Síndic de Greuges. «L’acte d’avui serveix per fer visible un compromís de ciutat, perquè l’equitat educativa és un tema que no només cal abordar des dels centres educatius», ha explicat el vicealcalde Quim Ayats per a qui «l’equitat educativa és un tema que no només cal abordar des dels centres educatius, tot el que passa fora l’escola és també determinant a l’hora de promoure-la».

Pel que fa a l’eix de planificació i gestió de l’oferta de places escolars, es proposen accions com ajustar les places al nombre d’alumnes, revisar els mapes de zones escolars, fer una distribució equilibrada de l’alumnat vulnerable, desenvolupar estratègies d’acompanyament a les famílies i portar a terme mesures complementàries que facilitin l’escolarització. En relació amb l’eix de projecte de centre educatiu, organització i funcionament, es proposa posar en valor els diversos projectes dels centres educatius, fomentar la innovació, incentivar la participació de l’àmbit comunitari, equiparar la percepció que es té sobre els centres educatius i aconseguir una implicació més gran de les famílies en els centres.

Respecte a l’eix de les oportunitats educatives i d’aprenentatge més enllà de l’horari escolar, s’han definit actuacions per visibilitzar l’oferta existent d’aquesta tipologia d’activitats al territori, per establir mesures econòmiques i fer acompanyament per facilitar-ne la participació, per assegurar la promoció de l’equitat durant les activitats, i per implicar en la lluita contra la segregació escolar a tots els agents que les organitzen. «Tots els infants i joves de la ciutat, independentment de les seves condicions socials i econòmiques han de poder tenir garantit el dret a l’educació, i no només a l’escolarització, i han de poder tenir les oportunitats educatives que necessitin en funció del seu punt de partida», ha explicat el regidor d’Educació, Àdam Bertran, sobre el pla.