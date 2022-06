Ensurt en una zona agrícola de Llagostera per un incendi.

Aquest foc s'ha declarat pels volts de dos quarts d'una del migdia en una àrea del pla de Panedes, una àrea pròxima a les Gavarres.

Els Bombers hi han desplaçat set dotacions i quan faltaven uns 10 minuts per l'una l'han pogut donar per controlat. La superfície afectada del camp de cereals és de 600 metres quadrats.

A banda dels Bombers, a la zona també s'hi ha desplaçat membres d'ADF i Policia Local.

També pagesos de la zona, que segons els Bombers, els han ajudat en l'extinció.

Amb la contenció de les flames, s'ha evitat la progressió cap a la zona forestal de Les Gavarres, asseguren des dels Bombers.