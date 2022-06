L'Audiència de Girona ha arxivat la causa contra 49 investigats pel tall del Tsunami Democràtic a l'AP-7 a Salt (Gironès) del novembre del 2019. La interlocutòria desestima el recurs que la fiscalia havia presentat contra la decisió del jutjat de sobreseure la causa per a 48 manifestants, i n'hi inclou també un altre per a qui el jutjat va mantenir oberta la investigació. A l'escrit, l'Audiència subratlla que «no existeix cap prova» contra tots ells i que la seva «mera presència» a la manifestació «en cap cas» els pot fer responsables dels «aldarulls» que hi va haver. «Qui assistirà a una manifestació si la seva simple presència serà títol d'imputació suficient de tots els delictes que s'hi puguin cometre?», es pregunten els magistrats.