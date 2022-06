Unes obres d’Endesa tallaran el trànsit a Ballesteries i Calderers durant l’estiu

«Una rasa per portar cablejat elèctric des del número 19 del carrer Ballesteries fins al transformador que hi ha al carrer Calderers, ja a prop del Cul de la Lleona». Així detallen des de l’Ajuntament de Girona les obres que Endesa té programades per aquest estiu en aquests dos carrers del Barri Vell que, per sorpresa dels comerciants de la zona es faran els mesos de juliol i agost, quan més feina tenen i el volum de visitants que acull la ciutat és més elevat. «Això no es podria fer el mes de gener?», es pregunta un dels comerciants després que, dimecres a la tarda, fins a tres regidores de l’equip de govern municipal expliquessin alguns detalls de les obres i del calendari d’execució a representants d’associacions i comerciants en una reunió a l’Ajuntament de Girona: «És un despropòsit que, per portar més energia a dos edificis d’apartament turístics, facin obre al juliol l’agost quan tenim més feina», explica un dels comerciants sobre unes obres que es faran un mes, o juliol o agost, al carrer Ballesteries i durant l’altre al de Calderers.

Des de l’Ajuntament de Girona s’explica que les obres no són municipals, es tracta de la necessitat d’Endesa de portar més potència elèctrica a dos edificis que ho han demanat a la companyia, i que els talls de trànsit no serà de tot el carrer durant tot el mes. «S’anirà obrint i tancant en trams de cinquanta metres i, en aquest moment, sí que estarà tallat el trànsit roda, però es podrà posar a peu», detallen fons municipals que puntualitzen «la rasa s’obrirà el més a prop possible de la vorera, en funció del que es trobi l’empresa sota els carrers». Encara no està definit si el mes d de juliol es començarà per l’extrem més proper als Quatre Cantons, al número 19 del carrer Ballesteries, i es deixarà la part de Calderes per l’agost. Els dos edificis que han demanat aquest augment de la potència elèctrica, petició que obliga a passar el cablejat, són precisament el bloc del número 19 del carrer Ballesteries i el que s’està reformant al costat de la farmàcia i del pont de la Princesa.

«Ens fan aquestes obres en ple estiu per dos edificis d’apartaments turístics, aquest del costat de la farmàcia, i un de més avall que també es dedica a aquests negocis i que necessita la potència per un ascensor», es lamenta un comerciant després que en la reunió del passat dimecres a la tarda se’ls hi expliqués el motius de les obres. Els comerciants entenen que, en ple estiu, els inconvenients de tenir parts dels carrers aixecats i tallats al trànsit els hi pot acabar comportant un perjudici econòmic que fent les obres en un altre moment de l’any s’haurien pogut minimitzar, almenys en part.

A la trobada de dimecres a la tarda a l’Ajuntament, convocada des del govern municipal, hi van assistir representants de l’Associació de Veïns i Comerciants del Barri de Sant Fèlix i comerciants, a títol individual, del carrer Ballesteries. Per part de l’Ajuntament hi havia la regidora de Promoció Econòmica, Glòria Plana; la de Mobilitat, Marta Sureda; i la del Barri Vell, Maria Àngels Cedacers. Un cop acabada la reunió amb els comerciants, Sureda i Cedacers també van explicar les obres a representants de l’Associació de Veïns del Barri Vell amb qui tenien programada una trobada per un altre tema.