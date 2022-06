Condemnen l’Ajuntament de Girona a pagar 53.000 euros per dos acomiadaments

Dues treballadores municipals amb una notable experiència, portaven encadenant contractes des de l’any 2010, i que el 2019 i el 2020 van rebre la comunicació que no se’ls hi allargava més la relació laboral amb l’Ajuntament de Girona. Dues experiències semblants i dues resolucions idèntiques, perquè, després de recórrer per la via legal, les dues han guanyat dues demandes al Jutjat Social número 2 de Girona que obliga l’ajuntament a pagar dues indemnitzacions per «acomiadament improcedent». Són, en conjunt, 53.427,45 euros (25.132,65 en una i 28.294,80 en l’altra) calculats per dos jutges diferents que, però, coincideixen en definir com a «indefinides» les relacions laborals amb un Ajuntament de Girona amb qui havien encadenat una llarga de llista de contractes temporals i renovacions. Fonts municipals van declinar ahir cap comentari sobre les dues sentències a preguntes de Diari de Girona. En el dos casos, l’Ajuntament de Girona té dret a presentar recurs a la Sala Social del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

Les dues sentències, de les quals el govern municipal donarà compte en el ple de dilluns, han estat dictades en les últimes setmanes pel Jutjat Social 2 de Girona. En la primera es condemna l’ajuntament a pagar 25.132,65 euros a una treballadora que havia encadenat molts contractes per obra i servei entre els anys 2010 i 2019. En la sentència, el magistrat Miquel Nadal declara «improcedent l’acomiadament ocorregut el dia 31/12/2019» perquè interpreta la relació contractual entre les dues parts com una «relació laboral indefinida». La decisió del jutge «estima íntegrament» la demanda de la treballadora que, l’any 2010, va començar a treballar a l’Ajuntament de Girona com a «Tècnica d’Ocupació - Orientadora». Des de llavors, i fins al 31 de desembre del 2019, la demandada va encadenar vuit contractes temporals amb l’Ajuntament de Girona i només en dues ocasions va passar períodes sense estar donada d’alta. Un mes entre el 30 de desembre del 2013 i l’1 de febrer del 2014; i un segon, aquest cop de tres mesos, entre el 30 desembre del 2014 i l’1 d’abril del 2015. Els primers contractes, entre el 2010 i el desembre del 2016, els contractes eren laborals mentre que després en va encadenar tres com a «Tècnica de Gestió d’Administració General» amb «caràcter interí». En la sentència se sosté que, l’afirmació per part de l’Ajuntament que del 2017 en endavant la relació no era laboral sinó funcionarial, «no és cert». Per tot plegat, la sentència condemna l’Ajuntament de Girona a readmetre la treballadora en les mateixes condicions que tenia i pagant-li el sou que hauria cobrat des de l’acomiadament o, en cas contrari, a indemnitzar-la amb 28.294,80 euros. En la segona de les sentències, en aquest cas firmat per la magistrada Cristina Sala, es tracta un cas molt semblant. Una treballadora que el 29 de desembre del 2010 va entrar a treballar a l’Ajuntament de Girona amb un contracte de Tècnic de Grau Mig i, en els successius anys, va anar encadenant nous contractes i renovacions dels mateixos com a «Agent d’ocupació i desenvolupament local». Una relació laboral que es va acabar el 29 desembre del 2020, just una dècada després que hagués firmat el primer contracte, quan se li va comunicar per escrit el final d’aquesta. Ara, segons sosté la jutgessa en el seu escrit, la sentència estima que «en la data de l’extinció de la seva relació laboral, la treballadora havia adquirit la condició d’indefinida». Per tant, l’Ajuntament de Girona l’ha de readmetre o indemnitzar-la amb 28.294,80 euros.