«Les bones accions i cuidar dels altres són accions molt poderoses»

El tòpic que «darrere un gran home sempre hi ha una gran dona» es pot complir o no complir. Però, sense dubte, no és cap mentida en el cas de Vicente Ferrer i la seva vídua, Anna Ferrer, que aquest divendres va ser investida com a doctora honoris causa de la Universitat de Girona. Amb 75 anys, Ferrer ha estat més de cinc dècades a l’Índia, després de conèixer el que acabaria el seu marit fent-li una entrevista quan només en tenia 21, i més enllà que «ha estat una de les peces clau en l’assoliment de totes les fites de la Fundació», la nova doctora de la UdG «posa en relleu el protagonisme sovint invisibilitzat de tantes dones que han contribuït silenciosament a la construcció d’un món més just, més humà i més responsable». Les dues darreres definicions són obra d’Eduard Muntaner, professor de la Universitat de Girona i padrí de la veterana cooperant en l’acte ahir, en una cerimònia a l’Aula Magna Modest Prats on Anna Ferrer va emocionar els assistents amb la seva bondadosa convicció que «el poder de les cures» i «les bones accions» poden «canviar vides i portar esperança i felicitat».

En el seu primer viatge fora de l’Índia des de la Covid-19, Anna Ferrer ha tornat a la terra natal de qui va ser el seu company de vida durant 53 anys a Anantapur. Des de la mort el 2009 del reconegut cooperant nascut a Barcelona, la nova doctora honoris causa de la Universitat de Girona ha continuat al capdavant dels s projectes de la Fundació Vicente Ferrer que, actualment dona prop de tres milions de persones en més de 3.600 pobles i continua avançant cap a nous territoris. «Quan miro enrere, als meus 75 anys, dels quals 53 els he passat en un petit i remot racó de l’Índia, compromesa amb les lluites i el sofriment de la gent, m’adono que tot va començar amb cuidar», va recordar ahir Anna Ferrer que va vehicular el seu discurs d’acceptació del doctorat honoris causa amb el concepte de «cuidar; caring, que diem en anglès». «Quan pensem en el significat de cuidar, ho associem a actes quotidians, com pares i mares cuidant als seus nens o la cura d’una persona malalta», va argumentar Ferrer que, però, va sostenir que «la vida m’ha demostrat que l’acte de cuidar, és més poderós del que sembla a simple vista. Pot canviar vides, portar esperança, felicitat…». Una visió del poder de les cures que Ferrer, nascuda a Anglaterra com a Anne Perry , va anar madurant al costat de Vicente Ferrer a l’Índia. «La nostra història a Anantapur és la història de les bones accions de milers de persones cuidant dels altres», va insistir la vídua del reconegut exmissioner i cooperant que, segons va recordar, «ens va demostrar el poder de cuidar, el poder de l’acció bona i l’impacte de què es pot aconseguir des del col·lectiu perquè les cures porten més cures». «Moltes persones em pregunten, Anna és reproduïble, el teu treball en altres països? Jo no crec que el nostre treball sigui un model a replicar. Tots els llocs i països tenen costums i cultures diferents, i això no ho podem obviar», va argumentar sobre l’Anna Ferrer, davant un públic format de manera majoritària per professors universitaris, sobre la possible aplicació del model de la Fundació Vicente Ferrer altres llocs del món més enllà de l’Índia on continua ajudant cada cop, a més i més, gent de les castes més baixes de la població.