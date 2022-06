El president d’Òmnium Cultural, Xavier Antich, ha plantejat «obrir un nou cicle històric» a Catalunya enfocat al temps que ve, perquè el mapa del 2017 «està esgotat». Antich ho va explicar als socis de l’entitat cultural durant una assemblea que es va celebrar ahir al vespre a Girona. En ella, el president d’Òmnium Cultural també va insistir en què cal seguir treballant per la defensa del català en tots els seus àmbits. En aquesta línia, Xavier Antich va destacar que la defensa pel català és un «front» més en la lluita per la «llibertat del país». A més, el president va remarcar que tots els fronts són «estratègics» i va demanar no tractar de traïdors o botiflers aquells que no hi estan al 100% d’acord.

El convent de Sant Domènec de Girona va acollir la primera assemblea general d’Òmnium Cultural de la nova junta que lidera l’entitat cultural. El president, Xavier Antich, va aprofitar per fer un balanç dels seus 100 dies de mandat i va destacar la necessitat de crear un nou mapa que porti a Catalunya a «obrir un nou cicle històric». Antich creu que el mapa amb què l’independentisme ha funcionat des de finals del 2017 amb el referèndum «està esgotat» i per això cal crear-ne un de nou.

Aquest nou escenari ha de generar complicitats i retornar la il·lusió col·lectiva cap al procés independentista. Per això creu que cal «generositat» per part de tothom i prioritzar els objectius col·lectius per sobre dels interessos de part. El president d’Òmnium creu que si cada un «només treballa per imposar la seva raó als altres» es perdrà l’oportunitat de treballar per la independència.

Una estratègia compartida

Per aconseguir-ho, el president d’Òmnium demana que es faci amb una estratègia «compartida, inclusiva i transversal». Tot i així, Antich remarca que no és un procés que es faci d’avui per demà i que «no caurà del cel». Per això demana començar a treballar per cosir aquesta estratègia conjunta. De fet, Xavier Antich recorda que els cicles polítics a l’Europa contemporània no duren més d’una dècada i per això cal que Catalunya surti de la situació de bloqueig mental, emocional i polític.

En el discurs de tancament de l’assemblea Antich va apuntar que a dia d’avui l’independentisme no té «una estratègia comuna» i això fa que cada formació treballi només pels seus interessos. Malgrat tot, el president d’Òmnium va lamentar que mentrestant, l’estat espanyol segueix desplegant totes les eines per intentar «silenciar» l’independentisme català.

En paral·lel al nou escenari que vol teixir conjuntament Òmnium, l’entitat va assegurar que cal seguir treballant per defensar el català. De fet, el president de l’entitat va indicar que la llengua catalana és un front «estratègic» per aconseguir la «llibertat del país». Un front que passa per treballar per garantir que el català sigui la llengua vehicular a les aules o amb projectes per incrementar la presència d’aquesta llengua en àmbits molt diversos de la societat.

A més, l’entitat ha marcat una línia vermella en la vehicularitat del català i convertir aquesta llengua com a l’idioma d’acollida i garantir que els tribunals espanyols no interfereixen en aquesta decisió.