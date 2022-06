El PSC de Girona vol convertir les escoles de la ciutat en productores d’energia solar i aprofitar aquesta energia per avançar en la digitalització i la interconnexió entre centres educatius. El grup socialista presentaràt una moció per al proper Ple en la qual proposa que el govern de la generalitat executi un programa que generalitzi les auditories energètiques a tots els centres educatius de Catalunya, per tenir la informació sobre els consums. A partir d’això s’haurien de proposar mesures d’estalvi i eficiència energètica, incloent-hi la capacitat fotovoltaica amb plaques als sostres i altres espais idonis..

«L’estratègia de promoure l’energia fotovoltaica als sostres de les escoles contribuiria a la transició energètica, a la reducció de la despesa energètica i, a la vegada, suposaria la incorporació del valor de la sostenibilitat als espais educatius», va assgurar Sílvia Panque.