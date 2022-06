La portaveu del PSC a l’Ajuntament de Girona, Sílvia Paneque, va criticar ahir la decisió de l’equip de govern municipal d’acomiadar dues treballadores amb contracte temporal, i va assenyalar que, en lloc d’això, hauria d’haver establert places definitives per regular aquesta temporalitat. Tal com va publicar ahir Diari de Girona, dues sentències del jutjat social consideren improcedents les finalitzacions dels dos contractes temporals, i condemnen l’Ajuntament a pagar 53.000 euros.

La portaveu socialista, en una nota de premsa, afirmava ahir que «la decisió per no continuar amb aquells contractes no va ser encertada». Segons precisava, «es va prescindir de persones amb un gran valor per a l’Ajuntament de Girona, que havien desenvolupat un important treball municipal durant molts anys, i que ho havien fet sense tenir -ni molt menys- les millors condicions». Recordava, que a causa d’això, «ara l’Ajuntament de Girona o ha d’admetre treballadors acomiadats de manera improcedent o bé ha de fer front a indemnitzacions que són de 20.000 o 30.000 euros»

«L’Ajuntament de Girona hauria d’haver escollit regular la temporalitat i establir places definitives, perquè la necessitat municipal de tenir aquests treballadors per oferir un servei correcte hi és i existeix encara avui», afirma Paneque. «L’Ajuntament de Girona ha tingut -com moltes altres administracions- un problema d’excés de temporalitat en la contractació, que s’havia de solucionar, però la via més curta de l’acomiadament ha donat molt mals resultats», afegeix. I acaba: «La solució passa per establir clarament les necessitats de l’administració i haver adequat l’estructura del personal a aquestes necessitats consolidades»

Tal com publicava ahir aquest diari, dues treballadores municipals amb una notable experiència, portaven encadenant contractes des de l’any 2010, i el 2019 i el 2020 van rebre la comunicació que no se’ls hi allargava més la relació laboral amb l’Ajuntament de Girona. Dues experiències semblants i dues resolucions idèntiques, perquè, després de recórrer per la via legal, les dues han guanyat dues demandes al Jutjat Social número 2 de Girona que obliga l’ajuntament a pagar dues indemnitzacions per «acomiadament improcedent». Són, en conjunt, 53.427,45 euros (25.132,65 en una i 28.294,80 en l’altra) calculats per dos jutges diferents que, però, coincideixen en definir com a «indefinides» les relacions laborals amb un Ajuntament de Girona amb qui havien encadenat una llarga de llista de contractes temporals i renovacions.

Fonts municipals van declinar divendres fer cap comentari sobre les dues sentències a preguntes de Diari de Girona.