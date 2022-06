Era un secret a veus. Però calia la confirmació oficial. Jordi Viñas tornarà a encapçalar la llista d’Esquerra Republicana de Catalunya amb l’objectiu de mantenir l’alcaldia que ocupa des de l’any 2015. «Hem posat les bases i engegat les accions necessàries per construir una ciutat millor i ara cal consolidar aquestes polítiques», va explicar Viñas aquest dilluns al vespre, després que l’assemblea de la secció local dels republicans l’escollís, sobre un projecte on l’actual alcalde preveu continuar fent equips amb els principals regidors que l’han acompanyat fins ara a l’alcaldia. «Durant els darrers anys hem engegat projectes de transformació i millora del dia a dia de la gent de Salt que, personalment i amb tota la resta de l’equip, estem convençuts de continuar liderant perquè es tracta de propostes essencials pel futur dels nostres veïns i veïnes», va dir Viñas.

En el seu primer mandat, Jordi Viñas va governar en coalició amb Independents per Salt - CUP i, en l’actual, després de pujar dos regidors en les eleccions del 2019 passant de 5 a 7, ho ha fet amb Junts per Catalunya. Els seus actuals socis, però, estan esgotant la legislatura dividits i amb tres dels quatre regidors del grup enfrontats amb el partit després que, des de fora del Comitè Local, s’imposés l’exregidor i actual director de Les Bernardes, Robert Fàbregas, com a candidat. Amb Viñas i Fàbregas ja confirmats, encara faltarà per definir els candidats de PSC, Independents per Salt - CUP i VOX que, fa quatre anys, van ser Joan Martín, Cristina Sibina i Sergi Fabri respectivament.

«Les polítiques municipals que volem consolidar no tenen un altre objectiu final que garantir el benestar dels saltencs i saltenques al mateix temps que, entre tots i totes, construïm una ciutat plena d’oportunitats laborals, socials i econòmiques», va explicar Viñas que es va mostrar molt «il·lusionat de poder tornar a encapçalar el projecte d’Esquerra a Salt, després de la confiança que m’han mostrat els militants, simpatitzants i amics de l’assemblea local».

Psicòleg especialitzat en Logopèdia, Jordi Viñas sempre ha treballat en l’àmbit sanitari i, actualment, compatibilitza l’alcaldia amb la seva activitat professional a l’Institut Català de la Salut.