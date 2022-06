La restauració continua agafant embranzida al Barri Vell amb obertures de nous negocis

Al número 14 del carrer Ciutadans, en els baixos d’un edifici històric reformat seguint el mateix model que va fer fa un temps la Tagliatella en un altre immoble situat a ben pocs metres, obrirà aquesta setmana La Miranda. Un nou restaurant del grup Andilana, que a la ciutat ja gestiona el Blanc del carrer Nord i té molts més locals a Palamós o a Barcelona entre altres llocs, per afegir-se al reguitzell d’obertures de nous negocis de restauració que s’han obert o s’obriran al Barri Vell. No gaire lluny de La Miranda, a la Cort Reial, està funcionant a ple rendiment el Normal dels germans Roca i, just davant d’aquest, l’hamburgueseria La Brutal de Marc Ribas obrirà les portes d’aquí a ben poc temps. Igual que, una mica més amunt, al carrer de la Força està al caure la inauguració de La Tabarra - un projecte del grup Mimolet especialitzat en cerveses, vermuts i vins - La Miranda, La Brutal i La Tabarra són tres dels darrers exemples d’aquesta potència de l’oferta gastronòmica del Barri Vell i del conjunt de la ciutat.

«El patrimoni monumental i cultural de Girona és molt important, i és la clau perquè vinguin aquest volum de turistes, però a tot i això s’hi afegeix la potència d’una oferta gastronòmica i ara aquesta potència del sector del ciclisme», argumenta Glòria Plana, regidora de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Girona. Plana té ben clar que «l’obertura de nous negocis, sigui de restauració o de botigues com ara les de Trek o Castelli, són una bona notícia per a la ciutat».

Una d’aquestes noves obertures, la de La Miranda al carrer Ciutadans, és una prova del reforç de l’aposta per la ciutat d’un dels grups de restauració més potents del país. Amb origen Palamós, on per exemple actualment regenten, entre altres locals, els restaurants dels hotels t Trias, al passeig, o la Malcontenta, a tocar de la Fosca, el grup Andilana va fer el gran salt amb l’obertura de la Fonda del carrer Escudillers a Barcelona. L’èxit de La Fonda va fer que, aviat, el grup anés obrint més restaurants tant a la mateixa ciutat de Barcelona com a la Costa Brava i, posteriorment, a Madrid, Alacant, Lleó o Múrcia. Fins ara, a Girona s’encarrega de la gestió del restaurant Blanc de l’hotel al carrer Nord.

El passat mes de març, en una entrevista a Diari de Girona, Marta Madrenas detallava que, en aquell moment, a la ciutat hi havia 285 llicències en actiu. Llavors, segons explicava l’alcaldessa, aquelles 285 ja eren 24 més que abans de la pandèmia (n’hi havia 261 a 31 desembre de 2019), en una escalada en el nombre de llicències que es va allargant des de bastant abans. Per exemple, a finals del 2014 n’hi havia menys de dos-cents (197). Ara com ara, i més amb les obertures, programades segur que la xifra de 285 llicències ja ha quedat superada.