Un menor que anava amb monopatí ha resultat ferit en ser atropellat a Bordils. Aquest accident de trànsit ha obligat a tallar la C-66.

El sinistre viari s'ha produït pocs minuts després de les set del matí, a l'altura del quilòmetre 26 d'aquesta via en sentit Celrà.

Arran del succés, s'han activat els Mossos de Trànsit, Bombers i SEM.

Segons el Servei Català de Trànsit (SCT), el sinistre viari ha resultat ser un atropellament. Per causes que els Mossos de Trànsit investiguen, el jove de 17 anys travessava el pas de vianants -segons apunten els primers indicis- i dos vehicles que circulaven per la travessera de la C-66 -una furgoneta i un cotxe- l'haurien atropellat.

El menor ha patit un fort cop al cap arran de la caiguda i el SEM l'ha evacuat en ambulància en estat de poca gravetat a l'hospital Josep Trueta.

A conseqüència de l'accident, s'ha hagut de tallar la carretera durant gairebé tres hores i això, ha generat retencions d'un quilòmetre a la zona.