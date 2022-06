SAP-FEPOL reclama una tàser per a la comissaria de Salt després de detectar un «increment» d’incidents amb mossos ferits. Segons informen en un comunicat, des del mes d’abril hi ha hagut nou actuacions policials que han acabat amb atemptats a agents de l’autoritat. Com a conseqüència d’aquestes intervencions, exposen, hi ha hagut sis agents del cos que han resultat ferits de diversa consideració. El sindicat remarca que els caporals fan tasques de responsables del torn però no disposen de tàser: «Si hi ha alguna actuació on aquesta eina és necessària, és el cap de torn de Girona -si és que està disponible- qui s’ha de desplaçar per fer-se càrrec de la situació».

Segons exposen al comunicat, la darrera actuació va ser aquest darrer cap de setmana quan un menor va agredir una agent dels Mossos i li va causar dues ferides obertes. Una d’elles ha requerit punts de sutura.

El Sindicat Autònom de Policia considera que per aquesta actuació, com en moltes altres, la tàser hauria estat fonamental per mantenir la distància amb l’agressor i, per tant, s’haurien pogut evitar lesions als agents. Recorda que a la comissaria de Salt els caporals fan tasques de responsables de torn però no tenen cap Dispositiu Conductor d’Energia (DCE) o tàser. El dispositiu, remarquen, el porta el cap de torn de Girona: «Malauradament, però, el que succeeix normalment és que el cap de torn de Girona està ocupat en un altre incident i, per tant, la immediatesa que requereix l’actuació per arribar al lloc amb la tàser no es dona i quan arriba ja és massa tard».

Per això, el sindicat ha fet arribar un escrit al director general de la Policia, Pere Ferrer, denunciant la situació i reclamant que la comissaria de Salt també disposi de tàser. «La nostra preocupació per aquest augment d’incidents amb agents ferits és absoluta. No només són els efectius del cos de Mossos d’Esquadra els afectats, també ho són els de la Policia Local», exposa el comunicat. La comissaria de Salt és compartida.

SAP-FEPOL insta el director general de la Policia a fer les gestions per corregir la situació, adquirir una tàser i donar la formació adequada al personal de la comissaria.