Un motorista ha resultat ferit greu aquest migdia en un accident a Fornells de la Selva.

El SEM l'ha evacuat amb l'helicòpter medicalitzat a l'hospital Josep Trueta de Girona.

L'accident de trànsit s'ha produït cap a un quart d'una de la tarda, en un vial del polígon industrial de Fornells de la Selva.

Per causes que es desconeixen un turisme i una moto han xocat per envestida.

A lloc s'hi han desplaçat els Mossos de Trànsit, el SEM i els Bombers.

A conseqüència del xoc, el xoc el motorista és qui ha resultat més malparat. Ha acabat amb ferides greus i el SEM l'ha hagut d'evacuar al Trueta.

Per la seva banda, del turisme ningú ha resultat ferit, segons el Servei Català de Trànsit (SCT).