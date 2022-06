El projecte de l’aparcament dissuasiu de l’entrada sud de Girona embarranca en el ple

El govern municipal volia aprovar en el ple d’ahir una proposta urgent per fer una «modificació puntual del Pla General» que és «necessària» per executar el projecte d’un aparcament dissuasiu a l’entrada sud de la ciutat que està previst al Pla de Mobilitat i que compta amb dotació econòmica dels fons Next Generation. El problema, però, és que, com passava també amb un altre punt sobre el pagament del «deute reconegut» a l’empresa que gestiona la ràdio municipal, el tema de l’aparcament calia tramitar-lo per la «via d’urgència». Una urgència que ni avalava un informe del secretari municipal ni va ser aprovat pel ple (calia majoria absoluta). La urgència dels dos punts es va desestimar, el projecte de l’aparcament dissuasiu es continuarà dilatant en el temps i govern municipal i oposició, bàsicament Guanyem Girona i PSC, es van embrancar aquest dilluns en nova discussió sobre la manera de governar de Marta Madrenas i els seus socis.

Girona vol tirar endavant l’aparcament dissuasiu de pagament a Mas Gri «Aquest equip de govern ha de canviar, han d’obrir espais de diàleg i entendre que els procediments s’han de fer en els terminis que toquen», va assegurar Paneque mentre que, més contundent, Salellas va dir que «fins aquí». «Centreu-vos en la gestió de la ciutat i dialoguin amb la resta de grups», va dir el portaveu de Guanyem Girona queixant-se que la urgència del punt sobre la ràdio s’hagués presentat dues hores abans de l’inici del plenari. Un ple que, minuts abans, ja havia viscut un intercanvi de retrets entre govern i oposició després de les dues sentències en contra l’Ajuntament per dos acomiadaments improcedents. En canvi, el govern municipal sí que va aconseguir aprovar punt sobre nous usos al Monestir de Sant Daniel, per una pisos gestionats per la Fundació Ramon Noguera, o per liquidar definitivament el contracte ó dels aparcaments de la plaça Prudenci Bertrana i de carrer Emili Grahit. 53.000 euros en indemnitzacions Les dues sentències per «acomiadament improcedent» de dues treballadores municipals amb un cost conjunt de més de 53.000 van provocar una topada entre els dos principals grups de l’oposició, Guanyem i PSC, i el govern municipal després que tant Sílvia Paneque com Lluc Salellas parlessin de «malbaratament de recursos públics» i «mala gestió» en el ple d’ahir. «És veritat que són dues sentències que no ens donen la raó; fa molt temps que estem treballant per l’estabilització, però quan ens trobem amb moltes places que ha d’estabilitzar i una norma perversa que no t’ho deixa fer és complicat», va argumentar, com a resposta, la regidora Maria Àngels Planas que va recordar que «nosaltres fem el que estem obligats a fer i vostès, si estiguessin en el nostre lloc, farien exactament el mateix encara que prediquin el que vulguin des de l’oposició». Condemnen l’Ajuntament de Girona a pagar 53.000 euros per dos acomiadaments Les dues sentències, avançades per Diari de Girona el passat dissabte, condemnen l’Ajuntament a pagar 25.132,65 euros en una i 28.294,80 en l’altra perquè, segons Lluc Salellas, «s’ha gestionat malament». «Nosaltres tenim claríssim que l’estabilització dels treballadors públics és una prioritat», va dir el portaveu de Guanyem que va denunciar «la gestió de l’àrea de recursos humans amb setmana sí, setmana també, els treballadors de la casa sortint al carrer per denunciar la seva política de personal». Mentre que, per la seva part, la portaveu socialista Sílvia Paneque va parlar de «malbaratament de recursos públics amb unes indemnitzacions evitables». «És una mala gestió que crea un triple efectiu negatiu: un perjudici a les persones afectades; a la institució, pel malbaratament de recursos públics i la desconfiança que crea en els treballadors; i la ciutadania perquè la mala gestió dels recursos humans perjudica la qualitat del servei». Protesta per falta de places a ESO «Els nostres fills no són números» Un grup de famílies de diferents centres educatius de la zona escolar 3 de la ciutat com Marta Mata, Bosc de la Pabordia o Pericot varen protestar ahir durant el ple perquè els seus fills no podran fer el primer curs d’ESO a l’Institut que havien escollit en primera opció. Reclamen que aquesta zona necessitaria una línia més a Primer d’ESO i van visibilitzar la seva protesta duran el ple d’ahir.