L'Ajuntament de Girona ha cedit 30 bicicletes en desús a la cooperativa de treball Biciclot perquè l'entitat les faci servir per a un projecte de formació professional dirigit a joves en risc d'exclusió social. Les bicicletes, que no estan en condicions de circular, estaven al dipòsit municipal. La Policia Municipal les havia retirades dels carrers de la ciutat perquè els propietaris les havien abandonades o estaven lligades al mobiliari urbà. La iniciativa s'inclou dins el projecte ComuCleta, que impulsa l'Ateneu Popular Coma Cros de Salt. Precisament, l'Ajuntament també ha posat a disposició d'aquest projecte diverses Girocletes -el servei de bicicleta pública- per fer sessions amb alumnes d'escoles i ensenyar-los a circular.

El projecte de formació professional que impulsa ComuCleta, i que es dirigeix a joves en risc d'exclusió social de Girona i Salt, ofereix dos tallers a aquests nois i noies. L'un és teòric i l'altre, pràctic. Són sobre mecànica de bicicletes i duren 48 hores. La formació té com a objectiu principal afavorir la inserció social i laboral del jovent. A més, busca sensibilitzar el col·lectiu sobre la importància de la reutilització i el reciclatge i fomentar la bicicleta com a mitjà de transport sostenible. En aquest sentit, el curs també era obert a persones aficionades al ciclisme. Amb el propòsit de fomentar l'ús de la bici, el consistori gironí també ha posat a disposició del projecte ComuCleta diverses unitats de la Girocleta per una altra activitat relacionada amb la mobilitat ciclista. En aquest cas, les bicicletes permetran als nens i nenes de l'escola Carme Auguet del Pont Major fer una sessió pràctica de dos dies per aprendre les normes de circulació amb aquest vehicle. "Iniciatives com aquestes són molt positives pel seu encaix transversal a les ciutats: promouen el consum i producció responsable, allargant el cicle de vida dels productes; inverteixen en la formació i capacitació del jovent per millorar l'oportunitat d'accés al món laboral, i fomenten l'ús de mitjans de transport sostenible entre els més joves", ha subratllat la regidora de Mobilitat, Marta Sureda. "Accions com aquesta demostren l'encert de la cessió gratuïta de bicicletes i la implicació de les escoles amb la mobilitat sostenible", ha afegit. L'Ajuntament de Girona ofereix la possibilitat a entitats sense ànim de lucre de demanar la cessió gratuïta de bicicletes, que es troben al dipòsit municipal i que no han estat reclamades pels seus propietaris. Aquestes es poden utilitzar per fer formació sobre mecànica, conscienciar sobre la reparació i la reutilització i fomentar la mobilitat sostenible. En els últims quatre anys, el consistori ha cedit un centenar de bicicletes a diverses iniciatives socials.