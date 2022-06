al teatre municipal. L’alumnat de vint-i-quatre escoles de la ciutat van participar ahir a la tarda en la cloenda del Consell d’Infants i del Consell d’Adolescents de Girona al Teatre Municipal en què 51 consellers exposaran el resultat dels treballs d’aquest organisme al llarg del curs centrat en la promoció del civisme. Específicament, s’han centrat en la cura i bon ús del mobiliari urbà; la gestió de la brossa al carrer, i la recollida dels excrements de gossos. «Escoltar els infants i adolescents hauria de ser obligatori per part de tothom, no només per tenir-los en compte, sinó per educar-los i educar-nos en la presa de decisions, en la democràcia, el debat, la participació», va explicar el regidor d’Educació, Infància i Esports, Àdam Bertran.