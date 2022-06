L'Audiència de Girona ha condemnat el catedràtic de la UdG per negociacions i activitats prohibides i l'ha absolt de la resta de delictes dels quals l'acusava fiscalia: malversació, prevaricació i falsedat documental.

La sentència conclou que va "infringir manifestament el règim d'incompatibilitats" com a funcionari quan va crear set mercantils "ometent el procediment" per a empreses tecnològiques. El tribunal també considera provat que va "contractar irregularment" personal de la UdG per a les spin-off. L'Audiència descarta que facturés més de 450.000 euros a la universitat per "obtenir un benefici patrimonial il·lícit" a canvi de "serveis inexistents".

S'enfrontava a 7 anys i mig de presó i la condemna és de 6 mesos i 4.320 euros de multa.