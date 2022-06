Un motorista va resultar ferit greu ahir al voltant d’un quart d’una del migdia en un accident al polígon industrial de Fornells de la Selva. El motorista, que va haver de ser evacuat a l’hospital Josep Trueta de Girona per l’helicòpter medicalitzat del Servei d’Emergències Mèdiques (SEM), va xocar contra un turisme en un carrer del polígon per causes que encara s’estan investigant per part dels Mossos d’Esquadra.

Pel que fa als ocupants del turisme, cap dels seus ocupants va resultar ferit segons fonts del Servei Català de Trànsit. Fins al lloc de l’accident al Polígon Industrial de Fornells s’hi varen desplaçar efectius dels Mossos de Trànsit, del SEM i dels Bombers.