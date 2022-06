Dos accidents en poques hores amb patinets implicats van provocar ferits de poca gravetat. El primer cas es va donar dilluns a Salt, quan un patinador va envestir una ciclista. L’endemà al matí, un menor que anava amb monopatí va ser atropellat per dos cotxes a Bordils.

Dilluns al matí, un home anava amb patinet per sobre de la vorera del carrer Àngel Guimerà, va atropellar una bicicleta que circulava pel carrer Pacheco. A conseqüència de l’accident, la ciclista va haver de ser traslladada al Trueta a causa d’un trau que va necessitar alguns punts de sutura. El conductor del patinet va ser multat per conduir per la vorera.

D’altra banda, pocs minuts després de les set del matí ahir, un jove que anava amb monopatí va ser atropellat al centre de Bordils. Segons fonts del Servei Català de Trànsit, el jove va ser atropellat per dos cotxes. El noi de disset anys passava per un pas de vianants de dins del nucli urbà de Bordils i, segons apunten els primers indicis, una furgoneta i un cotxe que travessaven el poble per la carretera C-66 l’haurien atropellat.

El menor va patir un fort cop al cap arran de la caiguda i una ambulància del Servei d’Emergències Mèdiques (SEM) el va evacuar en estat de poca gravetat a l’hospital Josep Trueta. A conseqüència de l’accident, es va haver de tallar la carretera durant gairebé tres hores generant retencions d’un quilòmetre a la zona.