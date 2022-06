homenatge. El passat divendres, la veïna de Girona Carme Trayter va fer cent anys i, per celebrar-ho, va rebre un homenatge amb la presència de la seva família a la Residència per a la Gent Gran Sanitas Gerunda, on resideix. El regidor Eduard Berloso també hi va assistir per felicitar-la en nom de l’Ajuntament i lliurar-li un ram de flors i una carta signada per l’alcaldessa, Marta Madrenas.