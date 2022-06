Veïns del barri de l’estació de Sant Jordi Desvalls denuncien les molèsties que els causa una residència canina situada en el seu entorn. «Es tracta d una activitat que tenim a menys de 100 metres i malgrat els lladrucs són a tota hora i tot l’any, són les nits d’estiu amb les finestres obertes que es fan insuportables. Les nits de cap de setmana i períodes de vacances, el problema es magnifica, ja que n’augmenta el nombre d’animals», denuncien en un comunicat.

Afegeixen que la situació fa anys que dura i que els genera «ansietat, nerviosisme i impotència. Coses tant senzilles com llegir, sopar a la fresca, fer vida a l’exterior o gaudir del silenci i del lloc on vivim, avui, no són possibles».

Un portaveu dels veïns explica que durant anys l’ajuntament de Sant Jordi els ha assegurat que intentaria trobar una solució, però lamenten que fins ara no s’ha fet res.

«Sembla que les coses estan canviant, perquè des de l’equip de govern se’ns ha assegurat que el cas està en mans de la policia i que hi ha una denuncia posada», explica. A més, apunta que l’actual propietari estaria traspassant el negoci, però que de moment les molèsties persisteixen.

«Reclamem que es facin complir les normatives, que es respecti el descans dels veïns i que si l’espai on es genera l’activitat no ho permet, que es traslladi o es clausuri definitivament», conclou el comunicat dels veïns..