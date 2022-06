Un despreniment als antics Maristes manté tancat el Mirador de les Dones

Des de primera hora d’aquest passat dissabte, no es pot accedir al Mirador de les Dones, el dels antics Maristes, ni per l’entrada de davant La Sopa, ni per la del carrer Escola Pia. Els veïns tampoc poden fer ús de les poques places d’aparcament que hi ha entre el centre d’acollida i la plaça del Mirador. Tot plegat després d’un despreniment a l’antic edifici dels Maristes, en desús des de fa anys i propietat de l’Ajuntament. “Primer van venir els Bombers i l’endemà al matí algú de l’Ajuntament; van posar uns cintes perquè la gent no hi ha anés, però des de llavors no hi hem vist ningú”, expliquen veïns de la zona que, segons asseguren, fa anys que adverteixen als responsables municipals de l’estat de degradació de l’antic edifici dels Maristes.

Fonts municipals confirmaven ahir que el mirador continua tancat, i es remetien a la informació que, el mateix dissabte, havien publicat a través de les xarxes socials. “Aquest matí hem tallat el pas al Mirador de les Dones, l’aparcament i el carrer Escola Pia preventivament davant un petit despreniment puntual a l’edifici de Maristes vell. No hi ha hagut cap dany personal o material. Estem analitzant possibles mesures d’emergència per l’edifici”. El pas dels anys n’ha accentuat la seva degradació, tal com denuncien els veïns, i s’ha comprovat ara amb el despreniment Unes possibles mesures d’urgència que, a criteri dels veïns, ja fa temps que s’haurien d’haver encarat davant l’estat de degradació de l’edifici. “La part que es va despendre sobre un cotxe o sobre alguna persona”, avisen recordant que, sovint, “gent que, pel motiu que sigui, no pot dormir a dins de La Sopa estant pel volant del mirador”. De l’antiga finca dels Maristes al cor del Barri Vell només se’n va recuperar l’espai que ocupa el pati transformat en un privilegiat mirador de la ciutat, rebatejat com a Mirador de les Dones. Durant anys, l’Ajuntament va tenir la resta de la finca cedida a la Universitat de Girona que, però, es va acabar fent enrere de la seva decisió d’ubicar-hi la facultat de Turisme. Davant d’això, el 2012 l’Ajuntament va recuperar la propietat de la finca. Però sense decidir cap ús per a l’edifici ni afrontar la seva rehabilitació. El pas dels anys n’ha accentuat la seva degradació, tal com denuncien els veïns, i s’ha comprovat ara amb el despreniment.