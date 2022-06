Girona anul·la l’acord del 2009 per cedir a l’Estat els terrenys per a l’Arxiu Històric

El llarg trasllat de l’Arxiu Històric del Barri Vell a un nou edifici que s’hauria de construir a Fontajau continua sense desencallar-se després de més d’una dècada de converses entre l’Ajuntament de Girona i el govern de Madrid. En la darrera Junta de Govern Local, el govern municipal va anul·lar dos acords de Ple de l’any 2009 per cedir a l’Estat els terrenys de Fontajau. Una anul·lació, avalada per informes de Secretaria i la Comissió Jurídica Assessora, que hauria de permetre que ara Ajuntament i Ministeri pactin un nou acord, en aquest cas de “mutació demanial” i no de cessió, per intercanviar-se les propietats dels terrenys i de l’antic convent de Sant Josep. D’aquesta manera, segons fonts municipals, finalment, el trasllat de l’Arxiu Històrics es podria desencallar definitivament.

Ara fa ja tretze anys, el llavors govern de Girona va aprovar en dos plens municipals la “permuta d’una peça de terreny municipal de 6.506 metres quadrats situada a Fontajau amb l’edifici de l’Arxiu Històric Provincial, antic convent de Sant Josep, propietat de l’Administració General de l’Estat”. Uns acords que, sobre el paper, havien de permetre la construcció d’un nou edifici per a l’Arxiu Històric en el solar on, antigament, la Universitat de Girona hi havia tingut facultats com Dret o Químiques en barracons. A canvi, l’Ajuntament es quedava amb la propietat de l’antic convent de Sant Josep al Barri Vell. Avui, el solar de Fontajau continua sent un aparcament no regulat, just davant del König. En més d’una dècada, tot i que el nou arxiu té una partida pressupostària assignada de 13 miions d’euros, els diferents governs de Girona i Madrid, no han aconseguit desencallar la cessió dels terrenys.

“Tenim sobre la taula una oportunitat històrica de desencallar aquesta qüestió a través d’un conveni de cooperació entre Ajuntament i Estat, i estem treballant en les fórmules jurídiques que ho facin possible”. Quim Ayats - Vicealcalde i regidor de Cultura

En la darrera Junta de Govern Local, l’actual Ajuntament de Girona ha anul·lat aquells dos acords dels 2019 mentre continua negociant amb el Ministeri de Cultura una nova forma jurídica que permeti desencallar la situació. Una entesa que passaria, segons fonts municipals, per reformular l’acord que, tècnicament, no seria ni una “cessió”, ni una “permuta” sinó una “mutació demanial”. “Els passos que hem anat fent tant en el Ple com en la Junta de Govern demostren que tenim una voluntat política claríssima i ferma per part del govern de Girona de tirar endavant aquest projecte”, assegura el vicealcalde i regidor de Cultura, Quim Ayats que veu l’anul·lació dels acords del 2009 com un pas més per acabar solucionant l’etern procés de traspàs de l’Arxiu Històric: “Tenim sobre la taula una oportunitat històrica de desencallar aquesta qüestió a través d’un conveni de cooperació entre Ajuntament i Estat, i estem treballant en les fórmules jurídiques que ho facin possible”.

Aquesta recerca de “noves fórmules jurídiques” per desencallar el trasllat va tenir un punt d’inflexió el passat novembre quan, segons fonts municipals, un informe de Secretaria “alertés que l’acord de 2009, amb govern del PSC a la ciutat, incomplia la normativa”. En el següent ple, el del mes de desembre del 2021, es va acordar sol·licitar el dictamen a la Comissió Jurídica Assessora que hauria proposat “declarar nuls de ple dret els acords plenaris de 2009”. Anul·lació que s’acabaria fent efectiva en la darrera Junta de Govern Local.