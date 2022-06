L’Ajuntament de Girona ha cedit a la cooperativa de treball Biciclot un total de trenta bicicletes del dipòsit municipal de vehicles per tal que l’entitat les utilitzi en un projecte de formació ocupacional dirigida a persones joves en risc d’exclusió social. Es tracta de bicicletes retirades de la via pública, que no estan en condicions per circular i que, des de la Policia Municipal, es retiren per abandonament o per estar lligades al mobiliari urbà. La iniciativa s’inclou dins del projecte ComuCleta de l’Ateneu Popular Coma Cros de Salt i compta amb el suport del Programa d’Economia Social de la Generalitat de Catalunya.

“Aquest tipus d’iniciatives són molt positives pel seu encaix transversal a les ciutats: promouen el consum i producció responsable, allargant el cicle de vida dels productes; inverteixen en la formació i capacitació del jovent per millorar l’oportunitat d’accés al món laboral”, explica la regidora de Mobilitat i Via Pública de l’Ajuntament de Girona, Marta Sureda, per a qui projectes com ComuCleta “fomenten l’ús de mitjans de transport sostenible entre els més joves. Accions com aquesta demostren l’encert de la cessió gratuïta de bicicletes i la implicació de les escoles amb la mobilitat sostenible”. En el marc de l’activitat, diversos adolescents i joves de Girona i Salt han participat durant els mesos de maig i juny en un taller teòric i pràctic de 48 hores sobre mecànica de bicicletes. La formació té com a objectiu principal afavorir la inserció social i laboral del jovent. A més, busca sensibilitzar el col·lectiu sobre la importància de la reutilització i el reciclatge i fomentar la bicicleta com a mitjà de transport sostenible. En aquest sentit, el curs també era obert a persones aficionades al ciclisme.