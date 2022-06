Guanyem Girona vol un nou calendari per a les piscines municipals de Girona. En una setmana marcada per la primera onada de calor de la temporada, el regidor Pere Albertí es va fer ressò en el Ple Municipal de la reclamació de Protecció Civil per avançar les dates d’obertura de les piscines públiques , “Valdria la pena planificar-ho amb més temps, perquè aquesta crisi ha vingut per quedar-se i els episodis de calor extrema es repetiran any rere any”, va dir Albertí que va ressaltar la necessitat “d’apaivagar els efectes negatius de la calor extrema, sobretot per a les persones de poca edat i les més grans”.

La piscina de la Devesa no s’obrirà fins la setmana que ve, el dilluns 20 de juny, i s’acabarà tancant l’11 de setembre. Albertí considera que caldria ampliar aquestes dates perquè any a any la calor comença més d’hora i acaba més tard. “Disposem d’un equipament fantàstic com la piscina de la Devesa que està tancada durant nou mesos de l’any. Hem de mirar de treure-li tot el suc avançant un parell de setmanes l’obertura i retardant un parell de setmanes el tancament”.