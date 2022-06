La segona intervenció arqueològica al Castell de Montagut de Llagostera ha posat al descobert una escala molt ben conservada que donaria accés exterior a la torre principal i a una de les habitacions de la fortalesa.

Segons expliquen des de l’Ajuntament, la troballa ha estat posada en coneixement dels Serveis Territorials a Girona del Departament de Cultura, que ahir al migdia es van desplaçar per veure in situ els treballs, impulsats per l’Àrea de Cultura del propi consistori i executats Atri Cultura i Patrimoni, empresa especialitzada en patrimoni cultural, arqueologia i història dirigida per l’arqueòleg Joan Llinàs.

Llinàs ha explicat que aquestes escales exteriors molt probablement van ser construïdes posteriorment al voltant de la torre medieval de base circular del segle IX o X i que va donar origen al castell.

Amb aquestes dues intervencions arqueològiques es pretén descobrir i documentar les diferents estructures del castell per, posteriorment, dur a terme les diferents accions necessàries que portin a la consolidació i restauració del jaciment, amb especial interès a aquelles zones que requereixin una actuació urgent.

Actualment, al castell de Montagut, ubicat en terrenys de propietat privada, s’hi pot apreciar una torre de planta circular, de cinc metres de diàmetre ubicada en el punt més alt de la muntanya, i un tram de muralla.