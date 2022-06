El retorn dels actes de graduació a la Facultat de Dret, després de dos anys sense celebrar-se per culpa de la Covid-19, previstos pels dies 5, 6 i 7 de juliol arribarà acompanyat de polèmica després que un grup d’estudiants fessin públic un dur escrit contra el degà Albert Ruda que ha decidit celebrar-los a sala de graus de la facultat i no a un espai més gran com pot ser l’Aula Magna a Sant Domènec. Alguns estudiants s’han posat en contacte amb Ruda i, també, amb el rector de la UdG, Quim Salvi, en un cas per demanar-li que reconsideri la seva decisió i, en l’altre, si seria possible fer servir l’Aula Magna. Segons els estudiants, el degà es va mantenir ferm en la seva decisió de fer les graduacions a la facultat, on les famílies seguirien l’acte a través de vídeo en unes aules habilitades, mentre que el rector els hi hauria assegurat que no veia inconvenient en cedir l’Aula Magna sempre que es demani des del deganat de Dret. Segons els estudiants, «de no haver-hi modificacions que permetin una graduació digne, molts graduats ni tan sols hi participaran».

Per la seva part, a preguntes de Diari de Girona, Albert Ruda va assegurar ahir que «que alguns estudiants prefereixin un altre lloc ho puc entendre, mai es pot acontentar tothom i és natural, però que diguin que el lloc triat és indigne i d’això en vulguin fer un escàndol està fora de lloc». En aquest sentit recorda que la Sala de graus «Francisco Tomás y Valiente» és la més noble de la Facultat. Ruda va deixar clar que en «cap cas es cancel·larà l’acte per respecte als més de 200 estudiants que ja s’hi han apuntat». Apunta a més, que l’opció de l’Aula magna, que està fora de la Facultat, tampoc no soluciona el problema plantejat pels alumnes perquè «tampoc no hi cabrien les famílies». Fonts de la UdG van deixar ahir clara l’autonomia del degà de Dret per prendre aquesta decisió explicant que «són les Facultats i Escoles les que organitzen els actes de graduació i, atenent a l’autonomia de centre, el Rectorat no pot fer més que intentar que les parts arribin a un acord satisfactori per a les dues bandes».