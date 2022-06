La xarxa d’espais joves de l’Ajuntament ha detectat 253 casos de persones joves que expressaven malestar emocional a causa del context generat per la COVID-19 entre els mesos des del desembre del 2020 fins el maig del 2022. D’aquests, 77 casos van haver de ser derivats a serveis especialitzats com el Centre Jove de Salut. Amb l’objectiu de prevenir i minimitzar els efectes de la pandèmia en la salut emocional dels joves, des de la secció de Joventut del consistori es va engegar un programa de suport emocional el mes de desembre del 2020.

En una roda de premsa de balanç ahir a l’Estació Jove, a regidora de Joventut de l’Ajuntament de Girona, Anabel Moya, va afirmar que «vam ser els primers a posar en marxa aquest servei i el nostre èxit recau, sobretot, en el fet que els nostres professionals treballen en equip». A més, segons va recalcar Moya, es va fer una aposta pel treball individualitzat, personalitzant el tracte en funció de la demanda de cada jove i la situació personal detectada. «Això ha estat possible gràcies al treball coordinat amb altres serveis municipals», va insistir Moya que va afegir que «no podem oblidar la salut mental del nostre jovent i per això hem donat les eines emocionals per abordar la situació de la COVID-19 i per poder donar resposta a la demanda que ens feien arribar».

En el marc del programa de suport emocional pel jovent, el consistori ofereix els equipaments municipals de L’Estació Espai Jove, Els Químics Espai Jove i El Güell Espai Jove perquè les persones joves puguin ser ateses per professionals que treballen per detectar les conseqüències de la pandèmia entre els més joves. Davant la necessitat d’oferir acompanyament als nois i noies de la ciutat, i tenint en compte els resultats positius del programa, la iniciativa es mantindrà i consolidarà, si bé no s’hi tractarà la preocupació per la pandèmia de forma específica.

Per poder actuar de manera més eficientment, els professionals han fet xarxa per posar en comú els punts de vista i actuar de manera coordinada, conjunta i amb una línia estratègica comuna. Així, s’ha aconseguit mantenir un alt nivell de normalitat, acompanyar el jovent en la gestió del context i augmentar la coordinació entre els professionals especialitzats per poder fer incís en els casos més greus. A més a més, s’ha reforçat el vessant de suport emocional dels projectes adreçats a joves i se n’han reformulat les prioritats, com ara el programa Impuls-21 o el programa A Contra Rellotge 2030 de l’Estació Espai Jove.