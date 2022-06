Els Mossos d’Esquadra han detingut a Girona set persones i han desmantellat quatre plantacions de marihuana que causaven talls de llum.

Els agents han comissat 760 plantes de marihuana, un quilogram de cabdells secs i 1.500 euros en efectiu.

Els arrestats són tres dones i quatre homes, d’entre 20 i 55 anys a qui causen de ser presumptes autors d’un delicte contra la salut pública i un delicte de defraudació de fluid elèctric.

El mes d’abril la Unitat d’Investigació de la Comissaria del Gironès – Pla de l’Estany va tenir coneixement que en diversos domicilis del barri de Vila-roja de Girona hi hauria cultius de plantacions de marihuana, ja que en alguns d’ells el consum d’electricitat era molt alt i provocava talls i caigudes constants de la xarxa al barri. Fins i tot, en alguna ocasió s’havien arribat a produir petits incendis a les línies elèctriques.

Els Mossos van determinar que en quatre domicilis cultivaven de marihuana, de manera que aquest dimarts 14 de juny, juntament amb l’Àrea Regional de Recursos Operatius de Girona, es van dur a terme quatre entrades simultànies.

Durant els registres, que van resultar ser domicilis de primera residència amb una o dues habitacions dedicades al cultiu, van localitzar un total de 760 plantes de marihuana, un quilogram de cabdells secs i 1.500 euros en efectiu.

Frau per 13.000 euros

Les plantacions estaven equipades amb els estris necessaris per al seu òptim cultiu, tals com els transformadors, ventiladors, filtres, generadors, extractors d’aire, quadres elèctrics, etc.

Els tècnics de la companyia elèctrica van comprovar que en tots els domicilis hi havia una doble escomesa sense passar pel comptador, i, per tant, sense facturar.

En un dels domicilis la defraudació, segons la policia, ascendia a més de 8.000 euros i en un altre de prop de 5.000 euros.

Per aquests fets els investigadors van detenir set persones com a presumptes autores d’un delicte contra la salut pública i un delicte de defraudació de fluid elèctric. Quatre dels detinguts, un d’ells amb antecedents, van passar el dia 15 de juny a disposició judicial del jutjat en funcions de guàrdia de Girona, que va decretar la seva llibertat amb càrrecs.

La resta de detinguts seran citats aviat per declarar davant l’autoritat judicial competent.