Ensurt aquest matí a Salt per un incendi en un taller.

El foc s'ha declarat cap a tres quarts de nou en local de mecànica situat a l'avinguda dels Països Catalans.

Els efectius d'emergència han fet desallotjar els veïns del bloc de pisos que hi ha a les plantes superiors per precaució.

Els Bombers, que han desplaçat diverses dotacions al servei, han entrat al local on hi havia molt de fum i han localitzat el punt de l'incendi: una furgoneta que cremava per causes que es desconeixen.

En aquest taller hi havia molts pneumàtics però el foc, segons fonts del cos d'extinció d'incendis, ha afectat el vehicle. La resta del local però ha quedat ple de fum.

L'incendi s'ha pogut donar per extingit cap a dos quarts de deu del matí i els Bombers han fet tasques de ventilació.

D'altra banda, han revisat els habitatges superiors i cap ha patit afectacions. Un cop acabat el servei, els veïns han pogut tornar a casa.

A lloc, també s'hi ha desplaçat la Policia Local i el SEM, que sortosament no ha hagut d'atendre cap ferit.