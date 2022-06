L’actual portaveu del PSC de Salt, Joan Martín, va ser escollit per la militància socialista com a candidat a l’alcaldia de la població de cares a les eleccions municipals de l’any vinent. Martín ja va ser cap de llista del PSC de Salt a les eleccions municipals del 2019.

Divendres al vespre, després de ser escollit sense necessitat d de votació perquè no hi havia cap més candidat, Martín va afirmar que Salt necessita urgentment un canvi i un impuls important. El canvi, segons el portaveu socialista, «entre altres qüestions, ha de passar per la millora de la seguretat i per centrar l’atenció en el manteniment i la cura de l’espai públic». «És imprescindible donar la volta a la deixadesa que es detecta en el manteniment dels carrers», va assegurar Martín

El de nou candidat a l’alcaldia és regidor a l’Ajuntament des del 2015 i portaveu del PSC a Salt i al Consell Comarcal des del 2019. També és el primer secretari de l’agrupació local des del 2020. És enginyer tècnic informàtic, professor de cicles d’informàtica a l’Institut Salvador Espriu de Salt i té un postgrau en Comunicació i Lideratge Polític.