La Brutal ja té data d'obertura. L'hamburgueseria del mediàtic cuiner Marc Ribas a l'antic local del Museu del Vi aixecarà la persiana el dia 1 de juliol. Després d'uns mesos d'obres, l'emblemàtic espai del carrer Cort Reial obrirà amb una oferta gastronòmica "basada en els receptaris de la cuina catalana i que ens explicarà el territori a través de diferents opcions d'hamburguesa com La Gratapallers o La Marrana i alguns plats per compartir". En una entrevista amb Diari de Girona, el passat mes de novembre Ribas explicava que la seva idea amb la posada en marxa de La Brutal és "explicar què fem els catalans als fogons a través d'una hamburguesa". "Volem tenir el vermut d'abans dels dinars a base d'embotits i formatges catalans amb vins naturals, l'àpat serà amb platets per compartir i hamburgueses només amb carns de primera i del territori, nosaltres farem el pa amb farines nobles, i les postres d'aquí", argumentava Ribas.

Marc Ribas: «Explicarem què fem als fogons catalans a través d'una hamburguesa» Molt conegut pel programa Cuines de TV3, Ribas tenia la intenció d'obrir el primer trimestre d'aquests anys, però la tramitació del permís d'obres i els cinc mesos que s'han allargat les reformes han fet endarrerir la inauguració fins a aquest proper 1 de juliol. "El mes de febrer es van començar les obres i el canvi de l'estètica interior de l'espai inspirat en l'arquitectura tradicional de les masies gironines i el paisatge empordanès", expliquen des de "La Brutal, hamburgueses, vins i territori". L'arribada del projecte de Marc Ribas a la Cort Reial reforça l'oferta gastronomia d'un carrer on, en pocs metres, hi haurà La Brutal just a davant del Normal dels germans Roca, del Maguey i del Brots De Vi; o, al costat d'un clàssic de les tavernes basques gironines com és el Zanpanzar o del Draps. A pocs metres també hi ha negocis com Vintages, Arròs i Peix, Sinfonia, Bistrot...