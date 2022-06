El Banc dels Aliments de Girona va tancar el 2021 amb 3.735 tones d’aliments repartits, un 7% més que l’any anterior. De fet, aquesta és el “rècord absolut” registrat en la història de la delegació gironina de l’entitat, segons ha assegurat aquest matí el fins ara president del Banc dels Aliments de Girona, Frederic Gómez.

L’increment, ha assegurat, és “gràcies a l’èxit” del Gran Recapte 2020, una edició que va marcar un abans i un després en la història de la campanya. “La ciutadania estava molt sensibilitzada per la pandèmia i encara no havia notat els seus afectes a la butxaca”. Un escenari, ha lamentat, molt diferent a l’edició 2021, on es va recollir “exactament la meitat de quilos que l’any anterior”.

El volum d’aliments recollits al 2021 es van entregar a 91 entitats benèfiques col·laboradores distribuïdes arreu de la província de Girona. En total, se’n van beneficiar 44.365 persones (un 4,8% menys que el 2020) que van rebre, cadascuna, una mitjana de 84,2 quilos l’any.

El fins ara president del Banc dels Aliments de Girona, Frederic Gómez, s’acomiada després de 34 anys i Joan Jorba pren el relleu a capdavant de l’entitat. “Era el moment que hi hagués un relleu, no perquè estigui cansat sinó perquè convé deixar pas a noves persones”, ha assegurat.